Kalidou Koulibaly non dimentica Napoli e il suo splendido Golfo. A Ischia andava in vacanza, a Lacco Ameno, e così ha deciso di donare 200 kit da calcio ai bambini: saranno consegnati stasera al campo sportivo nel corso di una cerimonia a cui KK parteciperà in collegamento video da Londra.

Ora i dirigenti locali vogliono nominare Kalidou presidente onorario del club di Lacco Ameno.

Fonte: Gazzetta dello Sport