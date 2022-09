Ex allenatore Zerbin: “Riesce a fare bene molti ruoli perché ha grande intelligenza”

Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ è intervenuto Francesco Modesto, ex allenatore di Alessio Zerbin. Nel corso dell’intervista ha parlato del ragazzo e di quanto sia intelligente, soprattutto a livello tattico, questo gli permette di poter giocare al meglio in più ruoli. Ecco le parole sull’esterno azzurro: “A livello tattico e non solo è molto intelligente, questo gli dà la possibilità di giocare in più ruoli. Ha grande strappo e nell’1 contro 1 è davvero molto bravo. I questo momento lo stanno provando mezz’ala e sarà più offensivo che difensivo, può giocare con il piede invertito e ha tanta determinazione. Si è messo a disposizione del mister ed è riuscito a guadagnarsi la fiducia. Inserirlo contro il Milan e farlo giocare contro Theo vuol dire avere molta fiducia in lui”.