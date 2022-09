Del Genio elogia Giuntoli e ADL: “Ottimo lavoro, non ho compreso due mosse di mercato”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Tele A. durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, per parlare del mercato del Napoli.

Ecco le parole del giornalista: “Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis hanno fatto un ottimo lavoro sul mercato: è evidente che hanno allestito una squadra di livello, ma proprio per questo motivo, non ho capito due mosse”.

“Mi spiego: considerando la riduzione del monte ingaggi che è abbastanza netta rispetto agli scorsi anni e visto l’arrivo di calciatori forti, ma con stipendi bassi, come mai la società ha cercato l’argentino Paulo Dybala in uscita dalla Juventus ma con ingaggio alto? Questa è la prima mossa che non ho capito, mentre la seconda è aver offerto 6 milioni di euro a Kalidou Koulibaly per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023″.