Agostinelli a KKN: “Il Napoli di Sarri era la perfezione, il più bello della storia azzurra”

Ai microfoni di KKN, radio ufficiale del Napoli, è intervenuto Andrea Agostinelli, che ha parlato del Napoli di Sarri e del suo triennio in azzurro. L’allenatore e commentatore ha definito quella squadra, che giocava un gran calcio, come la perfezione assoluta, uno spettacolo per gli occhi. Tra le cose che a quella squadra sono mancate sicuramente i trofei, che il tecnico toscano non è riuscito a vincere in azzurro, anche giocando così bene. Queste le sue parole a riguardo: “Il Napoli di Sarri è stato quello più spettacolare di sempre, ma quello di Maradona ha vinto lo scudetto, cosa non riuscita a quel Napoli, che era la perfezione”.