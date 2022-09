Zazzaroni esagera: “Kim è più forte di Koulibaly per questi motivi”

Ivan Zazzaroni, giornalista ed opinionista sportivo, direttore della redazione del ‘Corriere dello Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel: “Kim Min-Jae – ha detto – è più forte di Kalidou Koulibaly. Il sudcoreano è più forte non perché potenzialmente o in valori assoluti lo sia, ma perché sbaglia di meno, soprattutto rispetto all’ultimo Kalidou Koulibaly visto in Inghilterra con indosso la maglia del Chelsea”.

“Fisicamente e tecnicamente – ha proseguito Zazzaroni – conosciamo Koulibaly, ma in Premier League, ad esempio, ora sta facendo malissimo. Come diceva Sarri, Kalidou ha la ‘cavolata incorporata’ ed ha conservato questa caratteristica. Kim Min-Jae invece non sbaglia, è più lineare e meno potente del senegalese, ma di testa le prende tutte, tiene bene la posizione e lo volevano tutti i club d’Europa”, ha concluso il direttore del ‘Corriere dello Sport’.