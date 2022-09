Massimiliano Allegri non riesce ad ingranare la marcia con la Juventus. La seconda parentesi con i bianconeri sembra essere arrivata già al capolinea, poiché il lavoro fatto fin qui non sta dando i frutti sperati e l’ultima in casa del Monza ne è la prova più concreta. Dunque la Juventus si inizia a guardare intorno e a cercare sostituti validi. Il nome più quotato è quello di Mauricio Pochettino, rimasto svincolato dall’ultima esperienza con il Paris Saint Germain. Sull’allenatore c’è anche il Nizza che vuole cambiare Lucien Favre.