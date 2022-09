Mandorlini: “Simeone più centravanti rispetto a Raspadori”

A Radio CRC è intervenuto l’allenatore Andrea Mandorlini che ha detto la sua opinione su Giovanni Simeone. Ecco quanto detto:

“Ho avuto la fortuna di allenare Simeone, è un ragazzo fantastico ed ha un carattere incredibile. È forte fisicamente, anche più di Raspadori che è un giocatore tecnico che può giocare dietro la punta. Luciano riesce a trovare il meglio da questi giocatori con le loro qualità, sta facendo benissimo con Osimhen fuori. Le caratteristiche sono importanti e credo che Luciano le stia utilizzando al meglio. Simeone è un attaccante che va nell’area, non ha paura ed è forte di testa. Negli ultimi anni veniva criticato per i pochi gol, ma era per la poca esperienza. Il gol di domenica è da attaccante vero. Non ha la tecnica di Raspadori, ma sono entrambi forti”.