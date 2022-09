Bargiggia: “Allegri è diverso rispetto a Spalletti per questi motivi”

Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold: “Sapete qual è la differenza tra un allenatore come Massimiliano Allegri e altri come Luciano Spalletti e Stefano Pioli? Il primo di lamenta dei calciatori che non ha, gli altri no. Avete sentito Luciano Spalletti recriminare per non avere avuto la possibilità di schierare un centravanti come Victor Osimhen?”.

Il cronista Paolo Bargiggia ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Lo stesso Stefano Pioli non ha avuto a disposizione Leao, eppure non ha motivato la sconfitta contro il Napoli a San Siro con l’assenza del suo attaccante. L’allenatore dei rossoneri ha parlato dei demeriti dei suoi calciatori, non di coloro che non erano sul terreno di gioco. Devo fare i complimenti sia al Napoli che al Milan per avere dato vita a una grande partita che ci ha riconciliato con il calcio”.