Il Napoli ha dimostrato un valore inestimabile ieri sera contro il Milan.

Ne ha parlato l’edizione di TuttoSport, secondo cui gli azzurri avrebbero portato a casa tre punti con una qualità davvero importante: i titolari continuano ad essere pedine indispensabili nello scacchiere spallettiano, che ad oggi si candida seriamente a perseverare il sogno del tricolore fino alla fine dei giochi. Una vittoria che vale sei punti quella di Milano, in una giornata memorabile in Serie A per le sconfitte di tutte le big, eccezion fatta per l’Atalanta(che ha vinto il big match con la Roma) e la Lazio che ha sgretolato la Cremonese.