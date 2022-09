Ai microfoni di Sky Calcio Show, Luca Marchegiani ha parlato di Alex Meret, esaltando la prestazione dell’estremo difensore contro il Milan di Pioli.

Queste le parole di Marchegiani: “Il dubbio su Meret si è creato dentro al Napoli, io non ne ho mai avuti. È un portiere a cui manca un po’ di vissuto, ma secondo me è tra i più forti portieri italiani, secondo me anche più di Donnarumma“.