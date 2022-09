Rafael Leao è stato assente a San Siro ieri sera per l’espulsione rimediata contro la Samp.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, l’esterno del Milan ha lasciato un vuoto sulla fascia sinistra che si è fatto sentire contro il Napoli. Riprenderà subito il suo posto dopo la sosta, ereditato ieri sera da Krunic: un’assenza importante, diventata pesante come un macigno date anche le occasioni da rete costruite dai rossoneri, quasi mai capitalizzate. Un parallelo con Victor Osimhen è lecito costruirlo, dato che anche il nigeriano rappresenta ad oggi un’assenza di primo rango in casa Napoli: nonostante il 9 partenopeo sia ai box, però, il Cholito Simeone non ha fatto rimpiangere la sua presenza.