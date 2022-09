Oggi, dopo circa 3 mesi e mezzo, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa e ha commentato le convocazioni in vista della sfida con l’Inghilterra e con l’Ungheria.

In ottica Napoli, Mancini ha convocato ben 5 giocatori(Zerbin, Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Politano) e ha spiegato sia il motivo per cui ha chiamato questi giocatori, sia perché ne ha presi ben 5 dal Napoli. Queste le sue parole:

““E’ una squadra che ha qualche italiano in più degli altri, 3 sono qui da molto tempo ma anche Politano in fondo ha sempre fatto parte del progetto. Raspadori è un giocatore che può fare entrambi i ruoli, la mezzapunta e la punta, il fatto di giocare in Champions League credo gli faccia bene”.