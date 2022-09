Il Mattino – Spalletti dirige dalla tribuna di San Siro: una vittoria doppia per lui

Luciano Spalletti ha indirizzato, ancora una volta, l’andamento del match.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, che si è concentrata sull’impatto del tecnico azzurro: anche se non potendo essere in panchina, la sua mano si è vista. Eccome se si è vista. Ha pilotato gli azzurri in campo dal suo cellulare, ha esultato per la vittoria finale, dopo un’irrequietezza durata novanta minuti. Il suo Napoli, un nuovo Napoli, sta prendendo forma partita dopo partita scavalcando anche le aspettative più rosee dopo l’estate turbolenta vissuta in casa partenopea. Adesso testa e gambe al riposo, almeno per chi potrà, in attesa di riprendere a pieno regime dopo la sosta in casa contro il Torino di Juric.