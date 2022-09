Il Mattino – Simeone: “Per me giocare nel Napoli è un sogno…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giovanni Simeone.

Il Cholito ha espresso la sua felicità nell’indossare la maglia del Napoli, un sogno divenuto realtà: “Il mio papà mi ha mandato un messaggio molto bello, che mi ricordo. La prima cosa che mi ha detto è che tutti gli argentini, da piccoli, guardavano il Napoli di Maradona. Accendevano la tv e guardavano le partite del Napoli. Ogni calciatore giovane in Argentina aveva il sogno di giocare qui, quindi per me è una cosa bellissima sentire il mio papà che mi dice questo. Essere qua è un sogno. Per noi argentini è così, ma che un popolo così grande, così importante, prenda Maradona ancora tanto in considerazione è emozionante, così com’è stato emozionante segnare nello stadio che porta il suo nome in una partita contro una squadra forte come il Liverpool“.