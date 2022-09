Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui e Di Lorenzo, ha parlato del capitano del Napoli.

Quest’ultimo a Kiss Kiss Napoli ha esaltato il rendimento del terzino destro partenopeo: “Giovanni sta dimostrando sempre di più il suo valore, sia come persona, sia come calciatore da anni oramai. Attualmente per me è un motivo d’orgoglio, dati i risultati raggiunti nel Napoli da capitano e in Nazionale con la vittoria dell’Europeo”. Di Lorenzo è un punto di riferimento nello spogliatoio, calciatore che ha conquistato l’affetto del tifo partenopeo a suon di partite giocate e di attaccamento alla maglia, valori che gli hanno conferito la fascia di capitano dopo gli addii illustri di questa estate.