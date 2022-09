Gazzetta – Sacchi: “Gara da Premier, il Napoli è una squadra completa…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Arrigo Sacchi.

L’ex allenatore del Milan si è soffermato sulla partita di ieri sera tra la squadra di Pioli e il Napoli, esaltando la qualità vista in campo da entrambe le parti: “Peccato che l’arbitro abbia fischiato la fine. Sarei stato davanti alla televisione per ore. Bravissimi tutti, i giocatori delle due squadre e anche l’arbitro che si è fatto rispettare, ma ha sempre lasciato giocare. Ripeto: avrei desiderato che questa gara non finisse mai. A me è sembrata una partita in stile Premier League: si vedono poche sfide di questo livello in Italia e in un periodo molto delicato per il nostro calcio è importante avere queste risposte”.

Poi aggiunge: “Probabilmente anche un pareggio sarebbe stato stretto al Milan, per come ha dominato il campo e per le occasioni creato. Però va aggiunto che il Napoli non solo non ha rubato nulla, ma ha pure dimostrato di essere vivo, ben inquadrato. Non c’è stato tatticismo né dall’una né all’altra parte: in un Paese dove il tatticismo esiste ovunque creando solo danni questo è merito. Il Napoli ha avuto un atteggiamento prudente all’inizio. Però i ragazzi di Pioli sono mancati nelle conclusioni. Va precisato anche che Meret ha fatto due bellissime parate, però se si domina così tanto si deve produrre di più”.