Gazzetta – ADL gioisce ma non mette pressione: il retroscena del suo tweet

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Aurelio De Laurentiis.

Il quotidiano pone l’accento sul tweet pubblicato ieri sera dal presidente azzurro, in seguito alla vittoria della sua squadra contro il Milan di Pioli.

“Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita. Forza Napoli sempre!!”. Parole di gioia e soddisfazione, che non fanno riferimento al primato conquistato dal gruppo di Spalletti, attualmente in vetta alla classifica. Sembra che ADL non voglia mettere pressione.