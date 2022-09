Condò su Repubblica: “La decide Simeone in mezzo a tante giocate di livello”

Paolo Condò si è espresso sul big match Milan-Napoli, andato in scena ieri a San Siro.

La sua disamina, leggibile su La Repubblica, ha esaltato gli azzurri in particolar modo dopo una vittoria risoluta come quella di ieri sera. Il guizzo dell’argentino ha svoltato il match, in una partita che, come affermato dall’attuale opinionista di Sky, è stata piena di bellezze tecniche, giocate, occasioni da rete che hanno infiammato la partita dall’inizio alla fine senza tregua: l’ha spuntata il Napoli con un colpo di testa alla Simeone, al primo pallone giocabile in area di rigore per far male al Milan.