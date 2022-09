Bergonzi deciso a 1 Station Radio: “Mariani ha arbitrato bene”

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha espresso il suo parere sulle vicende arbitrali di Milan-Napoli.

Quest’ultimo ha approvato la direzione di gara di Mariani in tali termini “Mariani ha arbitrato davvero bene ieri sera, ha fischiato poco e preso le decisioni giuste. In Italia non è facile gestire sempre situazioni di campo”. In effetti non ci sono stati svarioni o clamorosi errori, giusto fischiare il rigore su Kvara nel secondo tempo e le ammonizioni indirizzate ai difensori del Milan e ai calciatori azzurri. Un’approvazione importante per Mariani.