Paolo Bargiggia è intervenuto a 1 Station Radio su Milan-Napoli.

Il giornalista ha fatto i complimenti ad entrambe le squadre per il match di ieri sera, definendo emozionante la sfida di San Siro e paragonandola ad una gara di Premier League per il ritmo in campo e le occasioni da rete, che non sono mai mancate sia sul fronte dei padroni di casa che quello degli ospiti. Il Napoli ha sbancato uno dei campi più difficili di Europa, tra l’altro per il secondo anno consecutivo dopo la vittoria dello scorso anno con rete di Elmas.