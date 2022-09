Domenichini in conferenza: “Vittoria importante, abbiamo saputo soffrire e dimostrato di essere forti. Ora continuiamo a lavorare!”

Domenichini, vice di Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo la roboante vittoria contro il Milan a San Siro:

Ha inciso fisicamente la stanchezza di Glasgow?

“La stanchezza ha inciso, ma non dobbiamo nasconderci dietro la stanchezza. Il mister ha scelto i giocatori che stavano meglio”

Che voto dà a questa vittoria?

“Vittoria importante, ma abbiamo sofferto molto. I primi 20 minuti non abbiamo giocato bene, poi abbiamo migliorato il nostro gioco. La squadra ha sofferto ma ha dimostrato unione forza e grinta. Questi ragazzi meritano questa vittoria. Forse il pareggio poteva essere giusto, ma noi abbiamo dimostrato carattere. Dobbiamo migliorare, ma siamo molto contenti”.

Napoli ha avuto molto cinismo questa sera, gli Scudetti si vincono anche così…

“Sì abbiamo dimostrato che si voleva fare bene e i ragazzi sono stati bravissimi”.

Condizioni di Politano?

“Penso sia solo una botta, non ho parlato con il dottore, ma credo possa andare anche in Nazionale. Merita questa convocazione e spero possa andare”.

Il Napoli dove può arrivare?

“Il Napoli deve lavorare ogni domenica per cercare di fare il massimo, abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo migliorare. Lavoreremo molto per crescere come squadra”.