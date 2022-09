Bianchin: “Kvara-Calabria? Un duello sbilanciato per il Napoli”

Ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show Luca Bianchin. giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan-Napoli:

“Non ce ne vorrà l’Atalanta, ma Milan-Napoli testimonierà quale sarà la squadra migliore di questa prima parte di stagione. Sono le più moderne, le più europee. Poi la gara sarà da tripla, che si deciderà con gli episodi.

Kvaratskhelia-Calabria? Sarà un duello sbilanciato per il Napoli, ma ci saranno tanti uno-contro-uno su tutto il campo. Calabria non sta attraversando un grande periodo, ma la mancata convocazione di Mancini possa fargli da stimolo. L’assenza di Leao? Sarà determinante la spinta che darà Theo Hernandez, anche se giocare con Leao è più facile. Theo poi è bravissimo anche nel venire in mezzo al campo e spesso fa la differenza persino come mezzala. Sarà chiamato a fare una gara più offensiva”.