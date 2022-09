Tuttosport – Il Napoli di Spalletti pressa tantissimo, primo per recuperi offensivi

Tuttosport nella sua edizione odierna parla del grande pressing offensivo attuato dal Napoli di Spalletti. Le squadre del tecnico toscano hanno sempre fatto dell’intensità un punto forte. Il Napoli dei ragazzi dalla grande personalità ha fame, voglia di fare e di vincere, e lo si nota soprattutto per i tanti recuperi offensivi della squadra azzurra. Nella metà campo avversaria il Napoli ha recuperato ben 60 volte la sfera di gioco, e in 13 di queste occasioni è anche arrivata al tiro, primo tra le 20 di A in entrambe le statistiche. Un primato che sicuramente fa capire quanto mister Spalletti voglia un’intensità elevatissima dai suoi ragazzi e dall’attacco.