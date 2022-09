Spezia-Sampdoria – Le formazione ufficiale del match delle 18

Nel secondo match di giornata si sfidano Spezia e Sampdoria, in quello che è un derby tra due squadre della stessa regione. Nel match delle 15 il Bologna del neo allenatore Thiago Motta ha perso, e lo Spezia vincendo potrebbe superarlo in classifica, in caso di sconfitta invece la Samp agguanterebbe i bianconeri a 5. Marco Giampaolo e i suoi non hanno avuto un inizio facile, con soli 2 pareggi in 6 gare. Il mister ex Milan schiera il suo solito 4141 e come terminale offensivo opta per Caputo. Alle sue spalle Sabiri con Rincon, Leris e Djuricic. Gotti invece vuole riscattare la sconfitta di settimana scorso contro il Napoli, e schiera Gyasi e Nzola in attacco. Queste le scelte dei due allenatori;

Spezia 352 – Dragowski; Ampadu, Kiwior; Nikolau; Olm; Kovalenko; Bourabia; Bastoni; Reca; Gyasi; Nzola

Sampdoria 4141- Audero; Augello; Ferrari; Murillo; Bereszynski; Billar; Djuricic; Sabiri; Rincoc; Leris; Caputo