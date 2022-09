Rai, Francesco Repice: “Lobotka? Quando non c’è ci si accorge della sua importanza. Milan e Napoli dovranno fare una grande partita per vincere”

Francesco Repice, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Milan-Napoli è una partita che ha grandi aspettative. Il Milan è più maturo grazie alla vittoria del campionato dello scorso anno. Il Napoli ancora non è arrivato allo step successivo. In attacco per me non esiste un falso nove, le squadre devono giocare col centravanti. A Raspadori preferisco Simeone. Poi sono gli uomini che fanno la differenza. Se hai Iniesta e Xavi devi vincere a prescindere aldilà del gioco. Lobotka? Non è uno molto appariscente per gol e assist, ma quando non c’è si sente la sua mancanza più di chiunque altro, è imprescindibile”.