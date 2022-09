Giovanni Galli: “Non ho dubbi sulla partita, faccio una previsione! Gran lavoro da parte delle due società”

A proposito del big match del Meazza ha parlato Giovanni Galli, ex calciatore proprio degli azzurri e dei rossoneri. Intervenuto ai microfoni di 1Station Radio, ha parlato della partita di domani: “Sarà una bellissima partita. Bisogna fare i complimenti a queste due società, perché sono state capaci e coraggiose di investire sui giovani e sono state ripagate. A Napoli era terminato il ciclo degli interpreti che hanno lasciato la squadra quest’estate, è stato giusto rifondare con nuovi giocatori giovani e affamati che hanno una grande voglia di emergere. Anche al Milan sono arrivati nuovi giocatori talentuosi, in grado di alzare il tasso tecnico della rosa. È stato abbassato il tetto ingaggi di entrambi i club, ma entrambi sono ancora competitivi e protagonisti in Italia e in Europa. Non ho dubbi sulla partita, faccio una previsione: sarà un vero spettacolo al Meazza tra due grandi squadre”.