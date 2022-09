Giordano: “Il Napoli attuale mi sembra più unito di quello degli anni precedenti”

Nel corso del pomeriggio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli ai tempi degli scudetti con Maradona. L’ex numero 9 azzurro ha parlato del momento di forma della squadra di Luciano Spalletti e di come il gruppo attuale sia più unito. Inoltre ha parlato anche del big match di domani sera a San Siro tra il Milan e il Napoli, con un paragone tra i progetti di entrambe. Queste le sue parole in merito alla gara e all’unione del gruppo: “Pioli ha creato un nuovo Milan dalla sconfitta di Bergamo di 2 anni fa, hanno speso il giusto per giovani di grande valore, anche il Napoli ha seguito questa strada dimezzando i costi, e i risultati si vedono per entrambe. Il Napoli attuale è più unito, quando c’è un gol tutto si abbracciano, prima erano meno uniti”.