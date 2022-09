Fedela: “Kvara nell’ultima partita da 4. Napoli non migliore di quello di 1 anno fa”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Marte Sport Show, in onda su Radio Marte. Il giornalista è andato controcorrente rispetto ad altri parlando del Napoli attuale, definendolo non migliore di quello degli anni scorsi. Inoltre non è mancata una critica nei confronti di Kvaratskhelia, che secondo lui nella partita contro i Rangers da 4 in pagella. Queste le sue parole sul Napoli e sul georgiano: “Non mi sembra ci sia un Napoli migliore rispetto a quello degli anni scorsi. Allo stesso punto dell’anno nella stagione passata avevi già vinto 8 gare, mentre quest’anno ne hanno pareggiate due, rischiando una terza volta. Bisogna rimanere con i piedi per terra, perché ci sono 5/6 squadre che fanno un campionato, e la Juventus un altro. Le squadre di Spalletti iniziano sempre bene per poi fermarsi”. Poi su Kvaratskhelia: “Spalletti ha fatto bene a fargli una ramanzina, nell’ultima partita ha giocato da 4 in pagella, voto che gli ho dato su ‘Il Roma’. Ha enorme talento, però deve giocare di più di squadra, fare un assist invece di un tiro in più”.