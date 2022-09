Dove vedere Milan-Napoli? Canale tv e streaming in diretta

La partita Milan-Napoli che si disputerà domenica 18 settembre 2022 alle ore 20:45 sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguirla anche in streaming, scaricando l’app di DAZN su Smartphone, Tablet, Xbox, PS4, PS5 o Pc, discorso analogo per Sky Go e Now Tv.

Questo il turno integrale della Serie A: