Legrottaglie su Kim: “Ha fatto la scelta migliore a venire a Napoli”

Nicola Legrottaglie, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, dove ha parlato di Kim Min-jae, nuovo pilastro difensivo del Napoli.

“Kim ha avuto insegnamenti tattici e tecnici di un certo livello, che gli hanno permesso di ambientarsi al meglio in una realtà come quella italiana. Il sudcoreano ha fatto la scelta migliore, considerando le sue qualità e le caratteristiche di una squadra come il Napoli. Si è rivelato un colpo di mercato azzeccato”