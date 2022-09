Jacobelli: “È impressionante come i nuovi acquisti si siano inseriti negli schemi. Le scelte di mercato del Napoli sono da esempio”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc, dove ha parlato della situazione del Napoli.

“Il Napoli non finisce di stupire per la sua capacità di imporsi sia in Europa che in Italia. La partita contro il Milan è importante, entrambe le squadre hanno dimostrato una grande personalità in campo internazionale. La partita arriva a proposito per misurare la forza delle due squadre. Bisogna ricordare l’assenza di Osimhen e Leao, credo che entrambi gli allenatori abbiano già studiato su come riparare alle assenze. Lo stato di forma di entrambe le squadre depone a favore di una partita molto offensiva, il Milan ha effettuato un salto di qualità dopo lo scudetto dello scorso anno. Il Napoli sta dimostrando che le operazioni fatte da Giuntoli sono state molto efficaci”.

“La rapidità con la quale Kvaratskhelia, Raspadori, Kim, Simeone si sono inseriti negli schemi di Spalletti è impressionante, hanno dimostrato un grande entusiasmo senza far accusare i contraccolpi degli addii. Ci sono buone notizie anche per la nazionale: Politano e Raspadori, così in forma, possono essere l’arma in più. Politano ha appena compiuto 29 anni, credo che anche in nazionale troverà uno spazio migliore. Ha grandi caratteristiche tecniche: coniuga la capacità di saltare l’uomo ad un grande carattere. Questa stagione sarà la sua definitiva consacrazione”.

“Il Napoli, il Milan, il Sassuolo e l’Atalanta sono le uniche squadre italiano in regola con il bilancio. La scelta del Napoli di ridurre gli ingaggi e restare competitivi deve essere da esempio. Giuntoli, nell’ultima intervista, ha rimarcato quanto la pandemia abbia inflitto sulle società. Il dirigente azzurro ha dimostrato come, con gli uomini giusti, puoi prendere grandi giocatori del calibro di Kvaratskhelia senza spendere tanto né per il cartellino né per l’ingaggio”.

“È una stagione anomala, ci sono squadre europee che disputeranno più di 23 partite nel giro di 3 mesi. Sarà un campionato di apertura e di chiusura, il 4 gennaio vedremo un campionato diverso. La preparazione pre campionato del Napoli è stata efficace, visti i pochi infortuni muscolari”.