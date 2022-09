Gazzetta esalta Ndombèlè: “Il gol è il punto di partenza della sua nuova vita”

La Gazzetta dello Sport ha elogiato Tanguy Ndombèlè dopo il gol nei soli sette minuti giocati contro il Rangers.

Il francese non era affatto piaciuto nelle prime due partite disputate ma con queste prestazioni sarà fondamentale nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Ecco le parole della Gazzetta:

“La vera sorpresa è Tanguy Ndombele, che ha sfruttato al massimo i sette minuti più recupero che gli ha concesso Spalletti. Il gol del 3-0 può essere il punto di partenza della sua nuova vita,certo non sarà facile per lui strappare il posto a Lobotka, il motore ibrido del Napoli, ma la sua partecipazione servirà anche a far rifiatare Anguissa e Zielinski”