CdM – L’impressionante dato difensivo del Napoli. Solo 5 gol subiti in 8 partite

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto a proposito dei dati difensivi fatti registrare dal Napoli. I numeri difensivi dei partenopei non sono passati certamente inosservati, fino ad ora, esclusa la gara di Verona, difficilmente la difesa ha sofferto gli avversari. “Il Napoli è solido in fase difensiva e creativo davanti. In otto partite ufficiali gli azzurri hanno subito solo 5 gol, di cui quattro in campionato e uno in Champions League. In Serie A fino ad ora solo l’Atalanta ha fatto meglio, mentre il Napoli è alla pari di Milan e Juventus”.