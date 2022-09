A TMW, Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Secondo me il partire a fari spenti poteva essere un’arma importante per Spalletti, perché lui quando non ha l’assillo di dover arrivare per forza a obiettivi impossibili credo lavori meglio. Magari certi giocatori poi, dopo tanto tempo in un ambiente, viene assuefatto dalla mancanza di risultati. Invece ora vedo più fame in più elementi. Vedo più entusiasmo e leggerezza rispetto ai Napoli passati”.