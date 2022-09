Bigon presenta Milan-Napoli: “Le due squadre che giocano il miglior calcio”

Alberto Bigon, doppio ex della sfida Milan-Napoli, intervistato da Il Mattino ha parlato a proposito del confronto tra le due compagini che andrà in scena domenica.

“Saranno tutti davanti al televisore e non solo a Napoli e a Milano: sono le due squadre che stanno giocando il miglior calcio sia in campionato che in Champions League. Ci sono tutti i presupposti per assistere a una bellissima partita. Per quanto riguarda l’importanza direi che sono passate solo sei giornate e che le squadre sono ancora tutte lì, quindi al momento non può essere determinante per lo Scudetto”.