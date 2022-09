Andrea Agostinelli, allenatore, ha parlato a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli:“Credo che Spalletti possa continuare con l’alternanza tra Simeone e Raspadori per far capire loro di essere uguali allo stesso modo. Simeone attacca di più la profondità, Raspadori è più tecnico. Io sarei per continuare l’alternanza, ma credo che chiunque dei due andrebbe bene comunque visto che hanno autostima ed entusiasmo a mille”.