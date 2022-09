Zerbin: “Il ruolo che preferisco? Mi trovo bene in entrambi i ruoli”

Un grande Napoli ha travolto i Glasgow Rangers in Champions League. Nella parte finale della partita vi è stato spazio anche per Alessio Zerbin. Il giocatore ha parlato in mixed zone al termine del match di Ibrox: “Non era una gara facilissima, lo stadio è molto caldo e i tifosi e la squadra hanno iniziato in maniera molto forte! Sei punti in due giornate? Pensiamo partita dopo partita, non era semplice. Abbiamo le qualità per giocarcela e vincere con tutti”.

Il giovane calciatore ha poi aggiunto: “In cosa possiamo ancora migliorare? Abbiamo ampi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista. Il ruolo che preferisco? Mi trovo bene in entrambi i ruoli, mi metto a disposizione del mister. Ho giocato sia a sinistra che a destra, cerco di dare il meglio ovunque”.

“Giocare da falso nueve? Forse sarebbe un po’ forzato, ma se c’è l’occasione non posso dire di no”, ha detto l’ex calciatore del Frosinone che sta risultando essere prezioso per Spalletti.