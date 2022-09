Zazzaroni: “Considero Allegri uno degli allenatori più geniali del calcio”

Nessun dubbio sulle qualità di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta della Juventus contro il Benfica in Champions League, Ivan Zazzzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato così il momento vissuto dai bianconeri: “Max Allegri geniale ma limiti Juve superiori alle sue capacità. Si accettano miracoli. Ma, per dirla alla Oscar Wilde, non credo ai miracoli: ne ho già visti troppi”, ha scritto il noto giornalista ed opinionista sportivo.

Zazzaroni ha poi aggiunto: “Considero Massimiliano Allegri uno degli allenatori più geniali del calcio europeo, temo tuttavia che i limiti di questa Juve siano superiori alle sue capacità: pochi meritano la titolarità, troppo ridotte le distanze tra un giocatore e l’altro. Per questo lui cambia tanto, troppo. Forse – ha concluso il noto cronista – è il caso di definire gerarchie più chiare, fare scelte decise, anche per limitare gli stati confusionali”.