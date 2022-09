Sky – Riscatto Ndombele, il Tottenham non lo vede ma non lo svende. I dettagli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, dove si è discusso del riscatto di Tanguy Ndombele. Di seguito, le sue parole.

“Il Napoli volendo, può trattenere il giocatore per circa 25 milioni di euro. Il francese che è stato, e tornerà ad essere uno dei migliori centrocampisti in Europa, fu pagato 70 milioni dal Tottenham. Ora come ora la società londinese non lo vede, ma non vuole buttarlo via. Ndombele vale e quella cifra non è casuale: è una cifra che gli inglesi hanno a bilancio per lui. Insomma, non vogliono perderci. Chiedere queste cifre è un modo per tutelarsi. Se il francese si rilanciasse a Napoli, gli Spurs guadagnerebbero quei soldi e non andrebbero a perderci”.