Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti rivela ai microfoni di Radio Marte:«Per il Cholito si è trattato di una grande opportunità: è arrivato perché è partito Andrea Petagna. Simeone, tra l’altro, all’inizio del mercato estivo poteva trasferirsi al Monza, ma non ha accettato la destinazione. La formula del suo acquisto è particolare, nel senso che le società non riuscivano a mettersi d’accordo sul tipo di prestito e di riscatto. Quello che si è consumato è stato una sorta di dispettuccio tra le due società per questioni economiche. Una volta arrivato Simeone a Napoli, il Verona sapeva che De Laurentiis non si sarebbe potuto tirare indietro e avrebbe concluso alle condizioni dell’Hellas. Il Cholito è rimasto chiuso in albergo 5 giorni prima di potersi allenare».