Ndombele elogiato dai quotidiani: “Il più discusso entra e chiude la parte”

Nella stupenda vittoria di Ibrox Park c’è gloria anche per Tanguy Ndombele, primo gol con la maglia del Napoli per il francese. Le pagelle dei quotidiani hanno elogiato la sua prova. Il Mattino 6 – “Sarà l’aria dei vecchi campi di casa, ma l’impatto, sia pure per la manciata di minuti in cui viene gettato nella mischia è assai positivo. Lotta, si butta in qualche mischia e si capisce da qualche dettaglio che è una notte diversa dalle altre: infatti trova l’assist di Anguissa e segna pure il 3-0”.

Corriere dello Sport 7 – “Il più discusso entra e chiude la partita. In bello stile”.

Gazzetta dello Sport 7 – “Ingresso deciso, coronato con il gol del 3-0”.

Tuttosport 7 – “Fa in tempo ad avviare l’azione dello 0-2 e a firmare la prima rete ufficiale con gli azzurri”.