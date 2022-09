Napoli, domani la ripresa degli allenamenti in vista del Milan. Il comunicato

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro il Milan, valevole per la settima giornata di Serie A, nella giornata di domani. Di seguito, il comunicato della società.

“Dopo il successo in Champions sul campo di Glasgow, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la settima giornata di Serie A”.