Goldson, Rangers: “Avevamo le clip di cosa aveva fatto il Napoli al Liverpool”

Seconda sconfitta in due partite per i Rangers in Champions League. Connor Goldson ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo la gara persa contro il Napoli. “Non ti aspetti di perdere due partite di fila nel modo in cui abbiamo fatto noi. Abbiamo dovuto guardarci tutti in faccia. Ci sono state delle conversazioni intense in quel campo di allenamento. Pensavo che tutti i ragazzi stasera abbiamo dato tutto quello che avevamo. Sapevamo che era contro una squadra tosta, abbiamo guardato le clip di quello che hanno fatto la scorsa settimana al Liverpool. Allo stesso tempo, qui a casa avevamo i nostri tifosi e pensavamo davvero di poter ottenere un risultato”.

“Come ho detto, ho pensato che per la maggior parte del gioco eravamo in gioco. Penso che anche sull’1-0 ci abbiamo provato e avevamo giocatori offensivi in campo che hanno creato ancora più spazi. Ovviamente gli altri due gol sono difficili ed è difficile da sopportare. Siamo in una fase difficile al momento, ma dobbiamo dare lo stesso sforzo e la stessa convinzione sabato. Speriamo che questo possa farci vincere e rimetterci in carreggiata”, ha concluso il calciatore scozzese.