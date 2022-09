C’è un problema con i rigori

Sono già quattro i rigori conquistati dal Napoli in queste due gare di Champions League. Su 4 più uno ripetuto, 3 sono stati sbagliati. Un numero negativo che bisogna assolutamente migliorare visto che possono essere l’ago della bilancia in partite chiuse in cui sbloccare il risultato sempre una chimera. Zielinski non dà quelle sicurezze viste alla prima contro il Liverpool: sbagliarne due consecutivi sicuramente fa pensare che un problema di emotività o probabilmente di capacità ci sia. Idem Osimhen la scorsa settimana. Un bel grattacapo per Spalletti che forse dovrà cambiare le gerarchie, favorendo magari chi finora ha avuto poche chance di farsi vedere.

Questione di personalità, di sangue freddo perché giocatori così tecnici non possono avere questo tipo di problematiche. In una serata di bellissime sensazioni, in cui finalmente gli azzurri sembrano essere diventati grandi anche in campi europei, con due vittorie su due, è una macchia da pulire, perché non sempre si potrà vincere in maniera pulita. Serviranno gol e partite sporche. Pragmatismo sugli undici metri: una qualità assolutamente da trovare.