Così Federico Bernardeschi in uno speciale onda in questi giorni su DAZN, parla della sua trattativa estiva col Toronto FC, dopo che ci avevano provato Napoli e Atalanta al termine della scorsa stagione. Prima di firmare con la squadra canadese, il calciatore italiano ha deciso di visitare la città, dichiarando: «Non avrei mai accettato senza prima di andare lì. Sono Federico Bernardeschi, parto da Milano e prendo un aereo con destinazione Toronto. Non è che prendi un aereo con scritto Los Angeles o New York, città dove magari vai in vacanza. Per questo motivo decisi di partire con la mia famiglia: fosse uscita la notizia, avrei potuto dire di essere andato lì per una vacanza di un paio di giorni. Se tra 5 anni la MLS sarà il principale campionato al mondo, quello che io ho fatto oggi lo consideri un passo avanti o un passo indietro?»