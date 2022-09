Rangers-Napoli Youth League – Sconfitta in Scozia per gli azzurrini di Frustalupi.

Nel primo pomeriggio è andato in scena il match di Youth League tra Rangers e Napoli, con i ragazzi di mister Frustalupi chiamati a riscattare la sconfitta della prima giornata. Il match andato in scena in Scozia non ha dato l’effetto sperato, e anche in questo match gli azzurri escono dal campo a mani vuote. Questa sconfitta pesa molto per le sorti della primaversa nella competizione, anche perché ora sono ultimi nel girone. Il match parte subito male e gli azzurrini dopo 20 minuti di gara vanno in svantaggio, rete scozzese firmata da Strachan. Al 37′, a pochi minuti dalla fine del primo tempo i padroni di casa raddoppiano. Il Napoli rientra in partita con un gol di Giannini, ma al 70′ gli scozzesi segnane il 3-1 con Ure. Vano il gol siglato all’86 da Rossi, con gli azzurrini che provano ad agguantare il pareggio senza riuscirci.