Pistocchi: “Il rigore della Juve è stato preceduto da una simulazione di Cuadrado”

A distanza di diversi giorni non si sono spente le polemiche sulla partita di campionato tra la Juventus e la Salernitana. Maurizio Pistocchi ha commentato così gli episodi arbitrali accaduti nella gara tra bianconeri e granata su Fantasyteam.news: “Sono passati diversi giorni e ancora non si placca la bufera causata dall’annullamento del gol di Milik all’ultimo minuto di Juventus-Salernitana. La C.A.N. Arbitrale ha emesso un comunicato nel quale riferisce che l’errore, evidente e clamoroso, è stato dovuto dal fatto che non era disponibile la telecamera utile per verificare la posizione irregolare o meno di Bonucci.C’è da dire che non è stato l’unico nella partita tra Juventus e Salernitana”.

“Al terzo minuto c’è stato un netto fallo di Bremer con il ginocchio su Piatek che stava per tirare a rete, fallo che avrebbe causato la concessione del calcio di rigore e l’ammonizione di Bremer, che non è stato rilevato dall’arbitro Marcenaro. E anche in occasione del goal realizzato da Candreva, il direttore di gara ha dovuto attendere la decisione del VAR perché non aveva visto in che modo Candreva aveva spinto il pallone in rete. A proposito poi del rigore concesso dalla Juventus negli ultimi minuti della partita, c’è da dire che il fallo è stato preceduto da una netta ed evidente simulazione di Cuadrado che avrebbe dovuto comportare l’interruzione del match, l’ammonizione del giocatore e un calcio di punizione per la Salernitana. Insomma, gli episodi sono stati tanti e tali che tutto questo can can mediatico che si è sollevato per l’errore dell’arbitro Marcenaro all’ultimo minuto della gara mi sembra inadeguato”, ha aggiunto Pistocchi.