Padovan: “La partita con il Rangers è un occasione per indirizzare il girone”.

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso dello giornata è intervenuto Giancarlo Padovan, che ha parlato della partita con il Rangers e di come sia una grande occasione. Secondo il giornalista questa partita potrebbe indirizzare il girone. Queste le sue parole in merito all’occasione che avranno gli azzurri: “Rangers-Napoli indirizzerà il girone, anche perché con una vittoria gli azzurri sarebbero già a 6 punti, per passare ne servono almeno 10. Il Liverpool battendo l’Ajax ha dato una grande opportunità agli azzurri, e devono coglierla. Le squadre nel girone azzurro sono ostiche e bisogna fare grande attenzioni, perché sono mine vaganti”.