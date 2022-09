Milan-Dinamo Zagabria – La formazione ufficiale dei rossoneri per la seconda di CL.

Il Milan è pronto a scendere in campo per il secondo match del girone E di Champions League, dove i rossoneri sono a 1 punto in virtù del pareggio col Salisburgo di settimana scorsa. I ragazzi di mister Pioli affronteranno il Napoli domenica sera per il big match della settima giornata di Serie A. Nell’11 schierato stasera dai campioni d’Italia troviamo Rafael Leao, titolare della fascia sinistra che domenica sera sarà squalificato, quindi non giocherà contro gli azzurri. Per il resto i rossoneri non cambiano il loro assetto solito, giocando col 4231, con Brahim Diaz e Saelemaekers oltre al portoghese alle spalle di Giroud. Questa la formazione dei rossoneri:

Maignan; Calabria; Tomori; Kalulu; Theo Hernandez; Bennacer; Tonali; Leao; Diaz; Saelemaekers; Giroud