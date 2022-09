Il Napoli sulla vetta d’Europa

Una partita storica questa sera perché la prima per gli scozzesi e per i Rangers senza la regina Elisabetta. Il Napoli si è trovato protagonista di una pre partita emozionante con il coro ‘God save the Queen’ che a breve sarà dedicato a Carlo III, il re con tanto di coreografia indicante la bandiera del Regno Unito e il volto dell’ex monarca. L’Imbrox stadium, che ha rivisto la serata delle grandi stelle in Champions dopo più di dieci anni, ha risposto alla grande facendo il pienone.

L’assenza dei tifosi azzurri, però, è mancata pure se sugli spalti qualche maglia del Napoli si è vista, sicuramente una bela la emozione per chi è emigrato in Scozia. Il primo tempo il palo di Zielinski e il colpo di tacco di McGregor sul tiro di Kvaratskhelia avevano salvato il risultato avversario che, pur consapevole della propria dimensione, non si è risparmiato in giocate offensive finanche pericolose. Il secondo tempo ha messo decisamente un po’ pepe alla partita con ben due rigori concessi al Napoli in cui è successo letteralmente di tutto: Zielinski ha sbagliato, Politano ha segnato. Rigore da ripetere perché il portiere aveva fatto un passo in avanti. Zielinski sbaglia ancora. Come in un incubo.

Pochi minuti dopo di nuovo rigore e Politano a cui era stato negata la gioia della prima rete, ha finalmente gioito. La superiorità tecnica e poi numerica hanno, infine, avuto la meglio. Raspadori prima, che ha siglato la sua seconda rete consecutiva, e Ndombele poi, infine, hanno messo la ciliegina sulla torta di una serata fantastica e magica.